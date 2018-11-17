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«Сент-Луис» победил «Вегас», у Тарасенко — два очка
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«Сент-Луис» победил «Вегас», у Тарасенко — два очка 

Чемпионат.com + ещё 21 1 час назад
Фото: Inoprosport
Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с «Сент-Луис Блюз», матч завершился со счётом 1:4. Подопечные Жерара Галлана проиграли три последних пяти матчей.
Счёт во встрече открыли хозяева, заброшенной шайбой на седьмой минуте отметился Уильям Каррье. Гостям понадобилось лишь 38 секунд, чтобы восстановить равновесие благодаря голу Райана О`Райлли. Во втором периоде «Сент-Луис» сумел трижды поразить ворота соперника: точные броски в свой актив записали О`Райлли, Брэйден Шенн и Оскар Сундквист.
Российский нападающий «музыкантов» Владимир Тарасенко сумел добавить на свой счёт две результативные передачи.
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