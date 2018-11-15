«Весь рот в крови, а он только улыбался»

Русскому снова выбили зуб в НХЛ. Теперь Тарасенко в команде Овечкина

У нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко выдался жаркий вечер. Его «Сент-Луис» встречался «Чикаго», соперником по Центральному дивизиону. Обе команды находятся на дне турнирной таблицы, и в случае победы «блюзмены» могли обойти «ястребов» и уйти с последнего места в дивизионе. «Чикаго» выиграл со счётом 1:0, но в центре внимания оказался Тарасенко.

Удаление Тарасенко реализовал его партнёр по команде

Команды активно начали встречу, нагрузив вратарей бросками в первом периоде, но те были непробиваемы. После перерыва активность «Чикаго» пошла на спад, но именно вторая двадцатиминутка стала для них решающей. Тарасенко схватил удаление за задержку клюшкой на Нике Шмальце, и «Блэкхоукс» быстро его реализовали. Неудачи преследуют «блюзменов», вот и на сей раз Джейк Аллен отбил бросок Брента Сибрука, но Джей Боумистер , находившийся в площади ворот, коньком переправил снаряд в свои ворота.

Не везёт так не везёт. «Чикаго» при новом тренере впервые забил в большинстве и впервые победил. «Забавно, что мы обычно много забиваем и много пропускаем. А тут мы сами не смогли забить, и пропустили только одну шайбу. Тяжёлое поражение, мы играли хорошо, а Аллен давал нам шанс на победу. В последнее время мы добились прогресса при игре в обороне, в атаке у нас были хорошие шансы, но мы не смогли их реализовать», — сказал нападающий Тайлер Бозак

Боумистер — возрастной и уже не всегда надёжный защитник «Сент-Луиса», для него этот матч стал первым с 4 ноября. Три игры он просидел в запасе и, только появившись в составе, сразу отличился с отрицательной стороны. Может, пора искать ему замену?

Без зуба, но с улыбкой Овечкина

А в конце второго периода Тарасенко лишился зуба. Нападающий «ястребов» Доминик Кагун ткнул ему клюшкой в лицо перед воротами Аллена. Судьи этот эпизод почему-то не заметили, и после остановки игры Владимир поднял зуб со льда и показал его арбитрам.

Сам форвард, похоже, не сильно опечалился потерей зуба и тем, что Кагуна не удалили, а только улыбался. Теперь он выглядит совсем как Александр Овечкин, чья беззубая улыбка давно стала его фирменным знаком. Интересно, Владимир пойдёт к зубному или оставит всё как есть?

Тарасенко играет в нападении, защите и воротах

У «Сент-Луиса» были шансы отыграться, но ворота Кори Кроуфорда словно заколдовали. На последних минутах «Блюз» заменили вратаря на шестого полевого, и опять в центре внимания оказался Тарасенко. Сначала Артём Анисимов мог забивать в пустые ворота, но Тарасенко первым вернулся в защиту и уже в своей зоне в падении выбил шайбу с крюка форварда «Чикаго».

Через несколько секунд он ещё раз спас свои ворота. Патрик Кейн замахнулся и нанёс щелчок, но Владимир не испугался мощного броска и сделал прекрасный сейв руками.

Такой вот насыщенный матч русского нападающего. Но в следующих играх ждём от него голов, его безголевая серия достигла уже пяти матчей.