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Хоффман побил клубный рекорд Буре
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Хоккеист «Флориды» Хоффман побил клубный рекорд Буре 

ТАСС 8 часов назад
Фото: AP Photo/Matt Slocum
"Флорида" уступила "Коламбусу" со счетом 3:7 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий "Пантерз" Майк Хоффман отдал голевую передачу и продлил свою результативную серию до 14 матчей, тем самым превзойдя клубный рекорд россиянина Павла Буре, поставленный в сезоне-1999/00.
Форвард гостей Евгений Дадонов впервые за 13 игр не смог набрать очков. В составе "Флориды" отличились Ник Бьюгстад (2-я минута), Аарон Экблад (7) и Кит Яндл (34). У "Коламбуса" шайбы забросили Кэм Аткинсон (21), Брэндон Дубински (24), Пьер-Люк Дюбуа (27), Маркус Ханникайнен (45), Энтони Дюклэр (49), Джош Андерсон (53) и Бун Дженнер (55).
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