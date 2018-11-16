Хоффман побил клубный рекорд Буре

"Флорида" уступила "Коламбусу" со счетом 3:7 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий "Пантерз" Майк Хоффман отдал голевую передачу и продлил свою результативную серию до 14 матчей, тем самым превзойдя клубный рекорд россиянина Павла Буре, поставленный в сезоне-1999/00.
Mike Hoffman extended the NHL's longest active point streak to 14 GP and established a @FlaPanthers record for the longest such run in franchise history. #NHLStats #FLAvsCBJ pic.twitter.com/mes0dL0XS5— NHL Public Relations (@PR_NHL) 16 ноября 2018 г.
Форвард гостей Евгений Дадонов впервые за 13 игр не смог набрать очков. В составе "Флориды" отличились Ник Бьюгстад (2-я минута), Аарон Экблад (7) и Кит Яндл (34). У "Коламбуса" шайбы забросили Кэм Аткинсон (21), Брэндон Дубински (24), Пьер-Люк Дюбуа (27), Маркус Ханникайнен (45), Энтони Дюклэр (49), Джош Андерсон (53) и Бун Дженнер (55).