СКА победил «Металлург» в матче КХЛ 

Санкт-петербургский СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу СКА принесли шайбы Антона Белова и Максима Карпова. «Металлург» ответил шайбой Антона Чибисова.
Для петербуржцев эта победа стала четвёртой подряд, в то время как «Металлург» не смог продлить свою выигрышную серию, остановившуюся на отметки в семь матчей.
Ранее сообщалось, что «Сибирь» впервые в нынешнем сезоне КХЛ одержала две победы подряд, обыграв «Динамо».