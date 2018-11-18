СКА победил «Металлург» в матче КХЛ

Санкт-петербургский СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

Для петербуржцев эта победа стала четвёртой подряд, в то время как «Металлург» не смог продлить свою выигрышную серию, остановившуюся на отметки в семь матчей.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» впервые в нынешнем сезоне КХЛ одержала две победы подряд, обыграв «Динамо».