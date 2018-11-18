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СКА победил «Металлург» в матче КХЛ
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СКА победил «Металлург» в матче КХЛ 

RT на русском + ещё 20 3 часа назад
Фото: @hcska Twitter
Санкт-петербургский СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу СКА принесли шайбы Антона Белова и Максима Карпова. «Металлург» ответил шайбой Антона Чибисова.
Для петербуржцев эта победа стала четвёртой подряд, в то время как «Металлург» не смог продлить свою выигрышную серию, остановившуюся на отметки в семь матчей.
Ранее сообщалось, что «Сибирь» впервые в нынешнем сезоне КХЛ одержала две победы подряд, обыграв «Динамо».
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