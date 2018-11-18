НХЛ. Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»

За океаном двумя матчами стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Тампа-Бэй Лайтнинг" в овертайме на чужом льду нанес поражение "Филадельфии Флайерз". Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу гостей.

Примечательно, что к 10-й минуте третьего периода "Тампа" уверенно выигрывала со счетом 5:1. Однако в последние десять минут "Филадельфии удался поразительный камбэк. "Флайерз" забросили четыре шайбы и сравняли счет. Однако в овертайме все равно уступили.

Российский нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

В другом матче игрового дня "Детройт Ред Уингз" также в овертайме на чужом льду переиграл "Нью-Джерси Девилз" — 3:2.