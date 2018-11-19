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«Адмирал» уволил генерального директора
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Клуб КХЛ «Адмирал» уволил генерального директора 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: ХК "Адмирал"
Сергей Сошников покинул пост генерального директора владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что руководство клуба прекратило трудовые отношения с Сошниковым в связи с решением дисциплинарного комитета КХЛ, который в начале октября дисквалифицировал Сошникова и заместителя генерального директора клуба по спортивной работе Александра Селиванова из-за долгов по заработной плате перед игроками команды.
"За год моей работы клуб успел очень многое, к настоящему моменту "Адмирал" твердо стоит на ногах в финансовом аспекте, что и являлось основной моей задачей в момент привлечения на работу в качестве кризисного управляющего, — приводит комментарий Сошникова пресс— служба. — Собрана молодая, боеспособная, перспективная команда, активизирована работа в МХК "Тайфун" и ДЮСШ. Сделано многое, но самое важное — завершена реформа в системе работы, вместе с Заирбеком Камильевичем [Юсуповым, президентом "Адмирала"] мы заложили прочный фундамент нового честного "Адмирала", и я искренне надеюсь, что именно по этому пути пойдет дальнейшее развитие клуба. Я твердо знаю, что все, с кем мне довелось работать в клубе, знают четкий и понятный курс, который был проложен за это время".
"Ситуация, начавшаяся задолго до моего прихода в клуб, и моя дисквалификация, затрудняют участие клуба в КХЛ. Решение, принятое наблюдательным советом, ожидаемое, я с ним согласен. Все слишком затянулось. Сделав, пожалуй, максимум возможного, вылечив, оздоровив систему, отпускаю "Адмирал" в долгое счастливое плавание", — добавил Сошников.
"Сегодня "Адмирал" находится в необычной ситуации — нарушены взаимоотношения с КХЛ, а спортивная дисквалификация всех руководителей блокирует работу, — отметил президент "Адмирала" Заирбек Юсупов. — Для того чтобы сохранить большой хоккей в Приморском крае, мы обязаны нормализовать отношения с лигой. Сделаем это ради десятков тысяч болельщиков, которые искренне и всей душой болеют за команду".
Сошников занимал должность генерального директора "Адмирала" с декабря 2017 года. В текущем сезоне команда занимает последнее, 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 30 матчах 14 очков.
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