«Локомотив» проиграл «Йокериту» в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев площадки.

Для «Локомотива» это поражение стало третьим в последних пяти встречах, в то время как «Йокерит» продлил победную серию до трёх игр.

Ранее сообщалось, что СКА победил «Металлург» в матче КХЛ.