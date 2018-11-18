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«Локомотив» проиграл «Йокериту» в матче КХЛ
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«Локомотив» проиграл «Йокериту» в матче КХЛ 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Фото: hclokomotiv.ru
Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев площадки.
В составе «Йокерита» отличились Брайан О'Нилл, Йон Норман, Пекка Йормакка и Алекс Грант. «Локомотив» ответил шайбами Якуба Накладала, Андрея Локтионова и Брэндона Козуна.
Для «Локомотива» это поражение стало третьим в последних пяти встречах, в то время как «Йокерит» продлил победную серию до трёх игр.
Ранее сообщалось, что СКА победил «Металлург» в матче КХЛ.
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