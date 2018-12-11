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Передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ 

РИА Новости + ещё 161 5 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Клуб "Тампа Бэй Лайтнинг" одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ, взяв верх над "Нью-Йорк Рейнджерс".
Встреча, состоявшаяся в Тампе, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 2:0, 3:1). В составе хозяев хет-трик оформил Стивен Стэмкос (15, 27 и 51-я минута), преодолевший рубеж в 700 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, дублем отметился Энтони Сирелли (51 и 60), одну шайбу забросил Райан Макдона (33). У гостей голы забили Кевин Хейз (13 и 16) и Йеспер Фаст (58).
Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров и форвард "Рейнджерс" Владислав Наместников записали себе в актив по одной результативной передаче.
Результаты других матчей дня в НХЛ:
"Нью-Йорк Айлендерс" — "Питтсбург" — 1:2 (после буллитов),
"Детройт" — "Лос-Анджелес" — 3:1.
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