Передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ

Клуб "Тампа Бэй Лайтнинг" одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ, взяв верх над "Нью-Йорк Рейнджерс".

Встреча, состоявшаяся в Тампе, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 2:0, 3:1). В составе хозяев хет-трик оформил Стивен Стэмкос (15, 27 и 51-я минута), преодолевший рубеж в 700 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, дублем отметился Энтони Сирелли (51 и 60), одну шайбу забросил Райан Макдона (33). У гостей голы забили Кевин Хейз (13 и 16) и Йеспер Фаст (58).

Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров и форвард "Рейнджерс" Владислав Наместников записали себе в актив по одной результативной передаче.

Результаты других матчей дня в НХЛ:

"Нью-Йорк Айлендерс" — "Питтсбург" — 1:2 (после буллитов),

"Детройт" — "Лос-Анджелес" — 3:1.