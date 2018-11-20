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Лишившийся хет-трика Овечкин поаплодировал вратарю
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Овечкин поаплодировал Прайсу после того, как тот лишил его хет-трика 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» (4:5 ОТ) произошёл любопытный эпизод. В третьем периоде при счёте 4:4 капитан «столичных» Александр Овечкин имел хороший момент, чтобы забросить пятую шайбу своей команды, но бросок российского нападающего в девятку был остановлен голкипером «Канадиенс» Кэри Прайсом.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
К тому моменту Овечкин оформил голевой дубль в ворота «Монреаля» и мог оформить хет-трик, но этому помешал Прайс. Великолепному сейву голкипера аплодировал весь стадион «Белл-центр», и к зрителям присоединился сам Овечкин, поаплодировавший вратарю. Этот сейв помог «канадцам» перевести встречу в овертайм, где Прайс оказался бессилен перед броском нападающего Ларса Эллера.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».
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