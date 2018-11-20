Лишившийся хет-трика Овечкин поаплодировал вратарю

Овечкин поаплодировал Прайсу после того, как тот лишил его хет-трика

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» (4:5 ОТ) произошёл любопытный эпизод. В третьем периоде при счёте 4:4 капитан «столичных» Александр Овечкин имел хороший момент, чтобы забросить пятую шайбу своей команды, но бросок российского нападающего в девятку был остановлен голкипером «Канадиенс» Кэри Прайсом. Price robs Ovechkin AGAIN. Unreal. #CapsHabs pic.twitter.com/XDGyXWyNPM— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 20 ноября 2018 г. Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals. К тому моменту Овечкин оформил голевой дубль в ворота «Монреаля» и мог оформить хет-трик, но этому помешал Прайс. Великолепному сейву голкипера аплодировал весь стадион «Белл-центр», и к зрителям присоединился сам Овечкин, поаплодировавший вратарю. Этот сейв помог «канадцам» перевести встречу в овертайм, где Прайс оказался бессилен перед броском нападающего Ларса Эллера Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».