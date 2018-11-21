«В России было тяжело»: хоккеист судится за гражданство Канады

Нападающий клуба КХЛ «Металлург» Николай Кулемин , который судится за получение канадского гражданства, признался, что первое время его семье было тяжело в России после десяти лет жизни в Северной Америке, однако подчеркнул, что в Магнитогорске им всего хватает. Ранее канадские СМИ растиражировали слова хоккеиста о том, что «его дети заслуживают жить в свободной стране», якобы сказанные на судебных слушаниях по поводу гражданства Канады.

Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Николай Кулемин, приехавший в Россию после десяти лет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), проводит, пожалуй, свой лучший период с момента возвращения на родину. В последних шести матчах форвард забросил восемь шайб.

Учитывая, что до этого он пережил 14-матчевую серию без голов (только четыре результативных паса), несложно представить, каким трудом далась игроку адаптация к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Когда несколько игр не забиваешь, начинаешь думать: «Может, я что-то не так делаю?» Старался успокоиться, искать выходы из ситуации, выполнять задание. Еще и травма не вовремя случилась, — приводит слова нападающего Sport24. — Сломал руку и на месяц выбыл. После травмы всегда тяжело вливаться в команду, ребята постоянно играют, находятся в форме».

Отвечая на вопрос о разнице в игровом уровне между КХЛ и НХЛ форвард отметил, что не видит пропасти в классе команд:

«Я бы сказал, что разница не в уровне, а в стиле игры. В КХЛ хоккеисты играют немножко по-другому — это во многом из размеров площадки. Здесь у тебя больше времени на принятие решения, не так много силовых приемов».

Кулемин вернулся в родную «Магнитку» после разочаровывающего сезона в составе «Нью-Йорк Айлендерс», который оказался весьма коротким из-за тяжелой травмы:

в ноябре 2017 года он упал на лед после толчка соперника и настолько серьезно повредил плечо, что пришлось перенести операцию.

На лед игрок мог вернуться только через полгода, и это означало, что сезон для него закончен, как и вся заокеанская карьера: вряд ли какой-то клуб из сильнейшей лиги мира захотел бы подписать 32-летнего игрока после такого повреждения. Тем более что и до травмы россиянин выступал в четвертом звене, а его игровое время за матч едва превышало десять минут.

Однако в «Магнитке» его ждали с распростертыми объятиями. По информации СМИ, Кулемин подписал трехлетний контракт с российской командой на 200 млн рублей.

Такая высокая зарплата возрастного хоккеиста вызвала вопросы у некоторых болельщиков, особенно, когда игрок получил травму и перестал появляться на льду.

Кулемин отметил, что в Америке так остро вопрос зарплат не обсуждается, поскольку «там просто общий уровень зарплат намного выше, поэтому люди к заработкам хоккеистов относятся по-другому».

Также некоторые любители спорта предъявляли нападающему претензии за то, что он хочет получить гражданство Канады. В этой стране форвард выступал с 2008 по 2014 год, защищая цвета «Торонто Мэйпл Лифс». При подаче заявления на подданство Кулемин получил отказ и в данный момент судится за свое право стать гражданином Страны кленового листа.

Канадские СМИ растиражировали слова, якобы сказанные хоккеистом на судебных слушаниях.

«Россия дала мне многое, однако сейчас мой дом — это Канада. Мои дети заслуживают права жить в свободной и демократической стране», — цитирует россиянина National Post.

Также спортсмен подчеркнул, что очень хотел остаться в «Торонто Мэйпл Лифс», но не сумел договориться о новом контракте и был вынужден перейти в американский «Нью-Йорк Айлендерс».

«Даже несмотря на то, что моей семье приходилось временно переезжать, чтобы я продолжал свою карьеру, мы сохраняли крепкие связи с Канадой. Мы никогда не подавали заявление на получение постоянного вида на жительство в США. Мы владеем собственностью только в Торонто, — подчеркивал хоккеист. — Мои дети родились в Канаде, и именно здесь мы бы хотели вырастить их».

Однако в данный момент семья Кулемина проживает в Магнитогорске. Сын занимается в хоккейной школе «Металлурга» и ходит в обыкновенную русскую школу. Форвард не очень приветствует разговоры об его суде за гражданство другой страны и уверяет, что в Магнитогорске его семье всего хватает.

По словам хоккеиста, дети уже наверстали отставание в письме и чтении, а с разговорным русским у них никогда не было проблем:

«Первое время было тяжело из-за того, что семья долго жила в США и Канаде, школа была на английском языке.

Но дети всегда хорошо говорили по-русски, дома мы только на родном языке общались. Трудности возникли с чтением и письмом, но за пару месяцев они уже почти догнали ребят своего возраста.

Не забудут ли дети английский, пока будут в России? Сейчас очень много способов общаться с друзьями: фейстайм, фейсбук и так далее, так что не думаю».

Слова о том, что его дети «заслуживают права жить в свободное стране» Кулемин назвал выдумкой журналистов.

«Не думал, что все будет так обсуждаться, для меня это сюрприз. Сперва подхватили в торонтовской газете, а затем — в National Post. Не исключаю, что журналисты что-то добавили, приукрасили, — приводит слова спортсмена «Чемпионат.com».

— Фраза «Мои дети заслуживают права жить в свободной стране» больше похожа на отсебятину. Я говорил, что дети родились в Канаде, они ходили в школу, первый язык был английским. Моему сыну девять лет, все это время он жил в Канаде и США».