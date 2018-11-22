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СКА одержал пятую победу подряд 

LiveSport.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: СКА
В Череповце состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местной «Северсталью» и питерским СКА.
Гости одержали разгромную победу со счетом 6:1.
В первом периоде свою первую шайбу за СКА забросил Василий Токранов. Во втором периоде Наиль Якупов, Сергей Плотников, Никита Гусев и Владислав Гавриков довели преимущество гостей до разгромного. В заключительном игровом отрезке команды обменялись шайбами Александра Щербины и Александра Барабанова.
СКА одержал пятую победу подряд и, имея в активе 49 очков, занимает второе место в таблице Западной конференции. «Северсталь» (20 очков) остается на последней строчке.
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Василий Токранов , Александр Барабанов , Сергей Плотников , Наиль Якупов , Владислав Гавриков , Никита Гусев , Александр Щербина , Северсталь , Хоккей
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