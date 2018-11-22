СКА одержал пятую победу подряд

В Череповце состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местной «Северсталью» и питерским СКА.

Гости одержали разгромную победу со счетом 6:1.

СКА одержал пятую победу подряд и, имея в активе 49 очков, занимает второе место в таблице Западной конференции. «Северсталь» (20 очков) остается на последней строчке.