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«Автомобилист» проиграл «Торпедо» в матче КХЛ 

RT на русском 3 часа назад
Фото: @torpedonn Twitter
Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Победу «Торпедо» принесли шайбы Юрия Сергиенко, Эндрю Кэлофа и Дениса Баранцева. «Автомобилист» ответил голом Стефана да Косты.
Для екатеринбургской команды, возглавляющей общую турнирную таблицу КХЛ, это поражения стало четвёртым в пяти последних играх.
Ранее сообщалось, что глава IIHF оценил путь развития КХЛ.
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