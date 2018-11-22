«Автомобилист» проиграл «Торпедо» в матче КХЛ 

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Победу «Торпедо» принесли шайбы Юрия Сергиенко, Эндрю Кэлофа и Дениса Баранцева. «Автомобилист» ответил голом Стефана да Косты.
Для екатеринбургской команды, возглавляющей общую турнирную таблицу КХЛ, это поражения стало четвёртым в пяти последних играх.
Ранее сообщалось, что глава IIHF оценил путь развития КХЛ.