«Автомобилист» проиграл «Торпедо» в матче КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Для екатеринбургской команды, возглавляющей общую турнирную таблицу КХЛ, это поражения стало четвёртым в пяти последних играх.

Ранее сообщалось, что глава IIHF оценил путь развития КХЛ.