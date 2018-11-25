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«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» 

LiveSport.Ru + ещё 12 35 минут назад
Фото: «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Уфимцы выиграли со счетом 6:1.
В первом периоде «Салават» дважды отличился в большинстве усилиями Антона Бурдасова и Йоонаса Кемппайнена, а гости ответили шайбой Андрея Степанова.
Во втором периоде хозяева довели свое преимущество до разгромного благодаря голам Теэму Хартикайнена, Захара Арзамасцева и Дмитрия Кугрышева. А в третьем периоде Максим Майоров поставил точку в матче, забросив шайбу в меньшинстве.
Четыре результативные передачи в этой встрече на свой счет записал Линус Умарк.
«Салават Юлаев» набрал 39 очков и идет седьмым на Востоке. Минское «Динамо» (20 очков) — одиннадцатое на Западе.
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Теэму Хартикайнен , Андрей Степанов , Антон Бурдасов , Дмитрий Кугрышев , Максим Майоров , Захар Арзамасцев , Хоккей
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