«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо»

«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Уфимцы выиграли со счетом 6:1.

Четыре результативные передачи в этой встрече на свой счет записал Линус Умарк.

«Салават Юлаев» набрал 39 очков и идет седьмым на Востоке. Минское «Динамо» (20 очков) — одиннадцатое на Западе.