НХЛ. «Тампа» Кучерова взяла верх над «Флоридой» Дадонова.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще восемь матчей. Упорной выдалась встреча соседей "Флорида Пантерз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Основное время завершилось вничью 4:4, а в дополнительном периоде победную шайбу забросили хоккеисты "Тампа-Бэй".

"Флорида" вела 2:0 и 4:1. Евгений Дадонов забросил четвертую шайбу и принял участие в первой голевой атаке. Но "пантеры" не удержали победный счет. Нападающий "молний" Никита Кучеров забросил сам и помог товарищам. Также сделал голевую передачу Михаил Сергачев . В дополнительном периоде Брейден Пойнт принес победу "Тампе" 5:4. Ассистировал ему Никита Кучеров.

"Нью-Йорк Айлендерс" дома выиграл у "Коламбус Крю" 3:2. Вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 26 бросков. Покинул побежденным лед еще один российский голкипер — Александр Георгиев из "Нью-Йорк Рейнджерс". Его команда проиграла в гостях "Монреаль Канадиенс" 2:5. Сам Георгиев выручил "рейнджеров" 36 раз.