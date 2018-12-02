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НХЛ. «Тампа» Кучерова взяла верх над «Флоридой» Дадонова. 

Вести.Ru + ещё 36 57 минут назад
Фото: www.vesti.ru
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще восемь матчей. Упорной выдалась встреча соседей "Флорида Пантерз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Основное время завершилось вничью 4:4, а в дополнительном периоде победную шайбу забросили хоккеисты "Тампа-Бэй".
"Флорида" вела 2:0 и 4:1. Евгений Дадонов забросил четвертую шайбу и принял участие в первой голевой атаке. Но "пантеры" не удержали победный счет. Нападающий "молний" Никита Кучеров забросил сам и помог товарищам. Также сделал голевую передачу Михаил Сергачев. В дополнительном периоде Брейден Пойнт принес победу "Тампе" 5:4. Ассистировал ему Никита Кучеров.
"Нью-Йорк Айлендерс" дома выиграл у "Коламбус Крю" 3:2. Вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 26 бросков. Покинул побежденным лед еще один российский голкипер — Александр Георгиев из "Нью-Йорк Рейнджерс". Его команда проиграла в гостях "Монреаль Канадиенс" 2:5. Сам Георгиев выручил "рейнджеров" 36 раз.
Гол нападающего "Чикаго Блэкхоукс" Артема Анисимова не спас его команду от проигрыша в гостях "Нэшвилл Предаторз" 2:4. "Питсбург Пингвинз" проиграл дома "Филадельфии Флайерз" 2:4. Нападающий хозяев Евгений Малкин набрал две минуты штрафа, защитник гостей Иван Проворов также результативных действий не совершал. "Виннипег Джетс" в дополнительное время обыграл на выезде "Нью-Джерси Дэвилз" 4:3. "Миннесота Уайльд" дома уступил "Торонто Мэйпл Ливз" 3:5. "Бостон Брюинз" дома выиграл у "Детройт Ред Уингз" 4:2.
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Комментарии
Сергей Бобровский , Михаил Сергачев , Александр Георгиев , Евгений Малкин , Евгений Дадонов , Иван Проворов , Артем Анисимов , Никита Кучеров , Хоккей
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