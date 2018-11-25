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«Локомотив» обыграл «Барыс» благодаря дублю Аверина в матче КХЛ 

RT на русском + ещё 7 5 часов назад
Фото: © hclokomotiv.ru
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» в домашнем матче обыграл казахстанский «Барыс».
Матч завершился со счётом 5:3. Проигрывая 1:3 после половины встречи, ярославцы смогли переломить ход матча.
В составе победителей дубль оформил Егор Аверин, забивший первую и последнюю шайбу.
В других встречах дня китайский «Куньлунь» обыграл дома «Сочи» со счётом 3:0, а уфимский «Салават» был сильнее минского «Динамо» — 6:1.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл СКА и продлил победную серию в КХЛ до 12 матчей.
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Егор Аверин , Хоккей
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