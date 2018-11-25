«Локомотив» обыграл «Барыс» благодаря дублю Аверина в матче КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» в домашнем матче обыграл казахстанский «Барыс».

Матч завершился со счётом 5:3. Проигрывая 1:3 после половины встречи, ярославцы смогли переломить ход матча.

В составе победителей дубль оформил Егор Аверин , забивший первую и последнюю шайбу.

В других встречах дня китайский «Куньлунь» обыграл дома «Сочи» со счётом 3:0, а уфимский «Салават» был сильнее минского «Динамо» — 6:1.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл СКА и продлил победную серию в КХЛ до 12 матчей.