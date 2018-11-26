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КХЛ может пополниться четырьмя зарубежными клубами 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ведет переговоры с четырьмя зарубежными клубами на предмет их вступления в лигу, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Речь идет о командах из Парижа и Марселя.
"Не секрет, что КХЛ имеет планы расширения на Европу, поэтому такие матчи нам помогут исследовать рынок. Это не значит, что именно здесь мы хотим открыть свой клуб.
Швейцария не значится в списке первых стран, где возможно расширение, — есть другие страны, где мы лучше продвинулись. Мы ведем переговоры с четырьмя клубами, но пока официально никаких документов нет и официально ничего не подписано", — заявил президент КХЛ.
Сейчас в лиге выступают команды из Белоруссии, Казахстана, Китая, Словакии, Финляндии и Латвии.
Ранее сообщалось, что объявлены лучшие игроки недели в КХЛ.
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Дмитрий Чернышенко , ИТАР-ТАСС , Хоккей
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