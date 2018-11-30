«Ак Барс» одержал седьмую победу подряд

«Ак Барс» одержал победу над «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 1:1, 3:2).

Манухов и Клинкхаммер также записали себе в актив по результативной передаче.

Для казанской команды эта победа стала седьмой подряд.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции (53 очка). «Локомотив» идет четвертым на Западе (45 очков).