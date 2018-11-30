«Ак Барс» одержал седьмую победу подряд 

«Ак Барс» одержал победу над «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 1:1, 3:2).
В составе победителей точные броски нанесли Роман Манухов, Артем Михеев, Владимир Ткачев, Джастин Азеведу и Роб Клинкхаммер.
Манухов и Клинкхаммер также записали себе в актив по результативной передаче.
У гостей отличились Артур Каюмов, Артем Ильенко и Андрей Локтионов.
Для казанской команды эта победа стала седьмой подряд.
«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции (53 очка). «Локомотив» идет четвертым на Западе (45 очков).