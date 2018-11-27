Путин наградил Знарка орденом 

Президент России Владимир Путин наградил бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка и первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что экс-наставник национальной команды удостоился ордена Александра Невского, Ротенберг — ордена Дружбы.
"Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за ее процветание.
Убежден, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи, в том числе там, где отвага и риск идут рука об руку", — сказал президент.
Ранее сообщалось, что Знарок вернулся в сборную России по хоккею.