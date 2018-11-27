Путин наградил Знарка орденом

Отмечается, что экс-наставник национальной команды удостоился ордена Александра Невского , Ротенберг — ордена Дружбы.

"Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за ее процветание.

Убежден, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи, в том числе там, где отвага и риск идут рука об руку", — сказал президент.

Ранее сообщалось, что Знарок вернулся в сборную России по хоккею.