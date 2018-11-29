Кросби обошёл Ковальчука по заброшенным шайбам в НХЛ 

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби обогнал российского нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Илью Ковальчука по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В матче с «Колорадо Эвеланш» (3:6) Кросби оформил хет-трик и достиг отметки в 424 гола. У Ковальчука на данный момент 422 шайбы.
Кросби также опередил Никласа Лидстрёма по очкам. Теперь у канадца — 1144 набранных очков за карьеру, в то время как у Лидстрёма — 1142 балла.
Ранее россиянин Антон Худобин отразил 30 бросков и помог «Далласу» обыграть «Калгари» в НХЛ.