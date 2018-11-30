Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны окончательные составы команд на Матч звезд КХЛ 

ТАСС + ещё 6 7 часов назад
Фото: ТАСС
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сформировала окончательные составы команд на Матч звезд 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Голосование за участников Матча звезд прошло в три этапа: на первом болельщики выбрали по два защитника и два нападающих в сборную каждого из дивизионов; на следующем этапе журналисты проголосовали за лучшего голкипера, защитника и нападающего в каждом дивизионе; последние 16 хоккеистов были выбраны решением КХЛ. Перед матчем команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Неделя звезд хоккея пройдет в Казани с 12 по 19 января и включит в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок вызова МХЛ, мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.

Составы команд на Матч звезд

Команда дивизиона Боброва: вратари — Юлиус Гудачек ("Спартак", выбор СМИ), Магнус Хелльберг (СКА, выбор КХЛ); защитники — Мэтью Майоне ("Динамо" Рига, выбор болельщиков), Патрик Херсли (СКА, выбор болельщиков), Сами Леписте ("Йокерит", выбор СМИ), Миика Койвисто (ХК "Динамо" Москва, выбор КХЛ); нападающие — Линус Виделль ("Динамо" Рига, выбор болельщиков), Никита Гусев (СКА, выбор болельщиков), Дмитрий Кагарлицкий (ХК "Динамо" Москва, выбор СМИ), Александр Хохлачев ("Спартак", выбор КХЛ), Александр Барабанов (СКА, выбор КХЛ).
Команда дивизиона Тарасова: вратари — Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ), Константин Барулин (ХК "Сочи", выбор КХЛ); защитники — Якуб Накладал ("Локомотив", выбор болельщиков), Никита Нестеров (ЦСКА, выбор болельщиков), Александр Елесин ("Локомотив", выбор СМИ), Кристиан Хенкель ("Динамо" Минск, выбор КХЛ); нападающие — Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор болельщиков), Андрей Локтионов ("Локомотив", выбор болельщиков), Миро Аалтонен ("Витязь", выбор СМИ), Михал Ржепик ("Слован", выбор КХЛ), Эрик О'Делл ("Сочи", выбор КХЛ).
Команда дивизиона Харламова: вратари — Якуб Коварж ("Автомобилист", выбор СМИ), Владислав Подъяпольский ("Ак Барс", выбор КХЛ); защитники — Пол Постма ("Ак Барс", выбор болельщиков), Никита Трямкин ("Автомобилист", выбор болельщиков), Виктор Антипин ("Металлург", выбор СМИ), Денис Баранцев ("Торпедо", выбор КХЛ); нападающие: Сергей Мозякин ("Металлург", выбор болельщиков), Найджел Доус ("Автомобилист", выбор болельщиков), Виталий Кравцов ("Трактор", выбор СМИ), Юусо Пустинен ("Нефтехимик", выбор КХЛ), Стефан Да Коста ("Автомобилист", выбор КХЛ).
Команда дивизиона Чернышева: вратари: Юха Метсола ("Салават Юлаев", выбор СМИ), Игорь Бобков ("Авангард", выбор КХЛ); защитники: Филип Ларсен ("Салават Юлаев", выбор болельщиков), Даррен Диц ("Барыс", выбор болельщиков), Марк— Андре Граньяни ("Куньлунь РС", выбор СМИ), Ян Коларж ("Амур", выбор КХЛ); нападающие: Сергей Широков ("Авангард", выбор болельщиков), Илья Михеев ("Авангард", выбор болельщиков), Антон Бурдасов ("Салават Юлаев", выбор СМИ), Роман Старченко ("Барыс", выбор КХЛ), Никита Михайлов ("Сибирь", выбор КХЛ).
ТАСС: последние новости
Клуб КХЛ "Ак Барс" обменял нападающего Бурмистрова в "Салават Юлаев" Зарипов повторил рекорд по числу матчей в чемпионатах России по хоккею Ожиганов назвал свершившейся мечтой детства первую заброшенную шайбу в НХЛ
Комментарии
Константин Барулин , Александр Барабанов , Магнус Хелльберг , Ян Коларж , Сергей Широков , Илья Сорокин , Антон Бурдасов , Денис Баранцев , Эрик О'делл , Роман Старченко , Патрик Херсли , Виталий Кравцов , Якуб Коварж , Кирилл Капризов , Александр Хохлачев , Илья Михеев , Филип Ларсен , Никита Гусев , Владислав Подъяпольский , Миро Аалтонен , Линус Виделль , Пол Постма , Андрей Локтионов , Найджел Доус , Сергей Мозякин , Дмитрий Кагарлицкий , Никита Трямкин , Александр Елесин , Игорь Бобков , Виктор Антипин , Михал Ржепик , Юлиус Гудачек , Никита Нестеров , Даррен Диц , Кристиан Хенкель , Якуб Накладал , Никита Михайлов , ХК Амур , Спартак , Слован , Хоккей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело Кокорина и Мамаева изменилось в пользу футболистов13
Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Канделаки55
Каррера высказался о возвращении на тренерскую работу
«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью
Кафельников заплатил за нападение на капитана «Спартака»4
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
00:30
«Бразильцам не место в сборной»
Футбол Статьи
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение