Стали известны окончательные составы команд на Матч звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сформировала окончательные составы команд на Матч звезд 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Голосование за участников Матча звезд прошло в три этапа: на первом болельщики выбрали по два защитника и два нападающих в сборную каждого из дивизионов; на следующем этапе журналисты проголосовали за лучшего голкипера, защитника и нападающего в каждом дивизионе; последние 16 хоккеистов были выбраны решением КХЛ. Перед матчем команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Неделя звезд хоккея пройдет в Казани с 12 по 19 января и включит в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок вызова МХЛ, мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.