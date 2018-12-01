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Ковальчук выбыл из игр НХЛ из-за инфекции в лодыжке 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский хоккеист, левый нападающий хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги «Лос Анджелес Кингз» Илья Ковальчук выбыл из игр на неопределенный срок из-за инфекции в ноге.
«Это инфекция, а не травма на льду. Она появилась внезапно, сейчас сложно говорить, сколько понадобится времени на выздоровление», — написал в своём Twitter журналист Йон Розен со ссылкой на главного тренера «Кингз» Уилли Дежардена.
Ранее предполагалось, что у спортсмена травма голеностопа, из-за которой россиянин пропустил выездной матч против «Калгари Флэймс» (1:4).
Предполагалось, что он вернется на лед в скором времени, так как повреждение сочли не очень серьезным. Сейчас тренер команды не берется прогнозировать, сколько времени займет выздоровление спортсмена.
«Лос-Анджелес» занимает последнее место в турнирной таблице НХЛ после 25 матчей. В активе команды 19 очков.
Илья Ковальчук , Хоккей
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