Ковальчук выбыл из игр НХЛ из-за инфекции в лодыжке

Российский хоккеист, левый нападающий хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги «Лос Анджелес Кингз» Илья Ковальчук выбыл из игр на неопределенный срок из-за инфекции в ноге.

«Это инфекция, а не травма на льду. Она появилась внезапно, сейчас сложно говорить, сколько понадобится времени на выздоровление», — написал в своём Twitter журналист Йон Розен со ссылкой на главного тренера «Кингз» Уилли Дежардена.

Ранее предполагалось, что у спортсмена травма голеностопа, из-за которой россиянин пропустил выездной матч против «Калгари Флэймс» (1:4).

Предполагалось, что он вернется на лед в скором времени, так как повреждение сочли не очень серьезным. Сейчас тренер команды не берется прогнозировать, сколько времени займет выздоровление спортсмена.

«Лос-Анджелес» занимает последнее место в турнирной таблице НХЛ после 25 матчей. В активе команды 19 очков.