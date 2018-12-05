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Тренер «Коламбуса» объяснил неудачи Бобровского 

Газета.Ru + ещё 12 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Коламбус Блю Джекетс" Джон Торторелла объяснил неудачи российского вратаря Сергея Бобровского, передает "Советский спорт".
В матче против "Калгари Флэймз" Бобровский пропустил восемь шайб и был заменен.
"Это был очень трудный вечер для Бобровского. Я хотел дать ему шанс исправить ситуацию и постоянно гнал от себя мысль, что его нужно заменить. У нас с тренерами было обсуждение после четвертой шайбы, нужно ли менять Бобровского. Мы решили, что дадим ему возможность найти свою игру и пройти сквозь это.
Помните, он же был очень хорош. Сергею нужно перебороть это, пройти через эту ситуацию. В следующем матче с "Филадельфией" играть будет именно он, ему это необходимо", — приводит слова Тортореллы официальный сайт "Коламбуса".
Ранее сообщалось, что российского вратаря заменили в матче НХЛ из-за восьми пропущенных шайб.
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