Тренер «Коламбуса» объяснил неудачи Бобровского

В матче против "Калгари Флэймз" Бобровский пропустил восемь шайб и был заменен.

"Это был очень трудный вечер для Бобровского. Я хотел дать ему шанс исправить ситуацию и постоянно гнал от себя мысль, что его нужно заменить. У нас с тренерами было обсуждение после четвертой шайбы, нужно ли менять Бобровского. Мы решили, что дадим ему возможность найти свою игру и пройти сквозь это.

Помните, он же был очень хорош. Сергею нужно перебороть это, пройти через эту ситуацию. В следующем матче с "Филадельфией" играть будет именно он, ему это необходимо", — приводит слова Тортореллы официальный сайт "Коламбуса".

Ранее сообщалось, что российского вратаря заменили в матче НХЛ из-за восьми пропущенных шайб.