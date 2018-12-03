Российский болельщик забил шайбу через все поле и выиграл миллион

Болельщик хоккейного клуба «Ак Барс» Ильяс Хасаншин из Казани выиграл миллион рублей, забив шайбу броском через все поле. Видеозапись опубликована в группе «Ак Барс» во «ВКонтакте». «Эмоции просто не передать словами, все внутри взрывается. Думаю, деньги потрачу на моих любимых людей — на родителей, на мою семью и на сыновей», — поделился Хасаншин впечатлениями от выигрыша. Совместный конкурс хоккейного клуба и банка «Ак Барс» стартовал 17 октября. Болельщикам нужно было броском от линии ворот попасть шайбой в проем в специальном щите, закрывающем противоположные ворота. На каждом домашнем матче клуба случайным образом выбирали пять зрителей, которые могли сделать бросок. До Хасаншина никому не удавалось попасть в ворота напротив.