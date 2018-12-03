Детские хоккейные команды устроили массовую драку

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Драка юных хоккеистов на льду попала на видео 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
В сети появилась запись массовой драки между детскими хоккейными командами «Салават Юлаев и „Орлан“, сообщает деловая газета „Взгляд“. В инциденте произошедшем на ледовой арене в Стерлитамаке никто не пострадал.
В драке команды 2009 года участвовали практически полным составом, единицы из них остались стоять в стороне. Впрочем родители девятилетних мальчиков, как могли поддерживали своих детей поочерёдно скандируя названия команд. Затем разгорячённые взрослые и сами решили поучаствовать в конфликте, однако в этом случае до рукоприкладства не дошло.
По словам директора объединенной федерации хоккея республики Башкортостан Руслана Нуртдинова, в ближайший четверг назначен сбор спортивного дисциплинарного комитета, где происшествие будут детально разбирать эксперты.
»Такие происшествия бывают, хоккей — это жесткая игра», — резюмировал Нуртдинов.
Детские драки на льду не редкость. Одна из самых заметных произошла на хоккейной арене в январе 2018 года. Тогда в столице Северной Осетии Алании сошлись «Аланские Барсы-06» и «Хаски-07», пишет «Взгляд». По словам судей, конфликт разгорелся из-за провокации со стороны участников команды из Владикавказа.
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Деловая газета "Взгляд" , Хоккей , Видео
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