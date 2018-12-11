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Малкин травмировал хоккеиста «Айлендерс», попав ему шайбой в голову 

RT на русском + ещё 34 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин неумышленно нанёс травму защитнику «Нью-Йорк Айлендерс» Томасу Хикки во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В середине третьего периода Малки нанёс бросок по воротам, и шайба попала в лицо хоккеисту соперников. На лице Хикки появилась кровь, и его увели в раздевалку.
Тем не менее в конце периода пострадавший снова вышел на лёд.
Встреча завершилась победой «Питтсбурга» по буллитам (2:1).
Ранее тренеру «Динамо» Крикунову попали шайбой в голову во время матча со СКА.
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