Малкин травмировал хоккеиста «Айлендерс», попав ему шайбой в голову

Российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин неумышленно нанёс травму защитнику «Нью-Йорк Айлендерс» Томасу Хикки во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В середине третьего периода Малки нанёс бросок по воротам, и шайба попала в лицо хоккеисту соперников. На лице Хикки появилась кровь, и его увели в раздевалку.

Тем не менее в конце периода пострадавший снова вышел на лёд.

Встреча завершилась победой «Питтсбурга» по буллитам (2:1).

Ранее тренеру «Динамо» Крикунову попали шайбой в голову во время матча со СКА.