«Питтсбург» одолел «Вашингтон», Малкин отметился голевой передачей

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем льду уступил "Питтсбург Пингвинз". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Российский нападающий команды победителей Евгений Малкин во втором периоде отметился результативной передачей.

Счет на 26-й минуте встречи открыли хозяева усилиями Ларса Эллера . Но менее чем через три минуты игры восстановил паритет с передачи Малкина Сидни Кросби. А в концовке третьего периода гости вышли вперед благодаря голу Брайана Раста

НХЛ. Регулярный чемпионат"Вашингтон Кэпиталз" (Вашингтон) — "Питтсбург Пингвинз" (Питтсбург) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) 1:0 — Эллер (Уилсон) — 26:38 (5x5) 1:1 — Кросби (Малкин, Летанг) — 29:15 (5x4) 1:2 — Раст (Гюнцель, Кросби) — 38:58 (5x5)

Благодаря набранному очку в матче Малкин переместился на 93-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.