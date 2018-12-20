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«Питтсбург» одолел «Вашингтон», Малкин отметился голевой передачей 

Газета.Ru + ещё 98 4 часа назад
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем льду уступил "Питтсбург Пингвинз". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Российский нападающий команды победителей Евгений Малкин во втором периоде отметился результативной передачей.
Счет на 26-й минуте встречи открыли хозяева усилиями Ларса Эллера. Но менее чем через три минуты игры восстановил паритет с передачи Малкина Сидни Кросби. А в концовке третьего периода гости вышли вперед благодаря голу Брайана Раста.
НХЛ. Регулярный чемпионат"Вашингтон Кэпиталз" (Вашингтон) — "Питтсбург Пингвинз" (Питтсбург) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) 1:0 — Эллер (Уилсон) — 26:38 (5x5) 1:1 — Кросби (Малкин, Летанг) — 29:15 (5x4) 1:2 — Раст (Гюнцель, Кросби) — 38:58 (5x5)
Благодаря набранному очку в матче Малкин переместился на 93-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Также сообщалось, что капитан и российский нападающий хозяев Александр Овечкин по ходу матча с "Питтсбургом" успел подраться c защитником гостей Крисом Летангом. Обоих хоккеистов за неспортивное поведение удалили на две минуты.
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