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«Даллас» без помощи Радулова обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче НХЛ 

Вести.Ru + ещё 10 5 часов назад
Фото: nhl.com
Встречей между "Даллас Старз" и "Сан-Хосе Шаркс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Звезды" на своем льду оказались сильнее "акул" со счетом 3:2. Российский форвард "Далласа" Александр Радулов результативными действиями не отметился.
В составе победителей шайбы забросили Маттиас Янмарк, Миро Хейсканен и Бретт Ритчи. У проигравших отличились Эвандер Кейн и Логан Кутюр.
Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин в этой встрече остался в запасе.
В другом матче дня "Сент-Луис Блюз" в гостях победил "Виннипег Джетс" со счетом 1:0.
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