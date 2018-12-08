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Боброва ответила на вопрос о возвращении в спорт

Российский фигурист крупно провалился в Канаде

Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны

Шевченко и Еремёнко выиграли финал юниорского ГП

Саночник Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Калгари