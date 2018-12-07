Панарин ответил на вопрос о новом контракте

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джетс" Артемий Панарин прокомментировал ситуацию с личным контрактом, передает "Советский спорт".

Нынешнее соглашение хоккеиста истекает в конце сезона-2018/19.

"Вообще не думаю об этом. Хотя иногда мысли есть, но это ерунда. Конкретных сроков нет. Когда захочется, тогда и буду думать. Сейчас — не хочется. Буду ориентироваться по рынку. Как сыграю, так и сыграю. У меня уже были три неплохих года в НХЛ, будем складывать и, исходя из этого, говорить цену", — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Сейчас Панарин зарабатывает $4 миллиона в год. В нынешнем сезоне 27-летний россиянин набрал 31 (7+24) очко в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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