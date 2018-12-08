Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны

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Игрок «Локомотива» ударил арбитра во время матча 

Рамблер 2 часа назад
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов ударил арбитра во время матча с «Йокеритом», в котором его команда в итоге не преуспела. Вначале Каюмов допустил нарушение правил, применив грубый силовой прием в отношении защитника Йеспера Йенсена, а затем вступил в стычку с хоккеистами финского клуба.
По свистку лайнсменов конфликт не прекратился, Каюмов продолжал наносить удары, в итоге пострадал линейный судья Иван Дедюля, сообщает «СЭ».
Он был доставлен в больницу Ярославля с закрытой черепно-мозговой травмой. Спортсмен извинился перед судьей, отметив, что ударил его неумышленно.
В итоге хоккеист был оштрафован и сейчас ему грозит дисквалификация.
«Я просто не увидел судью, да и не в него целился. После матча подошел к нему, спросил, как у него дела. Иван Дедюля сказал, что сейчас поедет в больницу, ему наложат пару швов. Мне хотят дать больше, чем предусмотрено регламентом? Я не могу повлиять на чьи-то решения. Но у меня никогда не было проблем с судьями, да и удалялся я редко. Хотелось бы извиниться перед арбитром, это было случайно», — заявил он.
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