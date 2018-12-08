Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны

Игрок «Локомотива» ударил арбитра во время матча

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов ударил арбитра во время матча с «Йокеритом», в котором его команда в итоге не преуспела. Вначале Каюмов допустил нарушение правил, применив грубый силовой прием в отношении защитника Йеспера Йенсена, а затем вступил в стычку с хоккеистами финского клуба.

По свистку лайнсменов конфликт не прекратился, Каюмов продолжал наносить удары, в итоге пострадал линейный судья Иван Дедюля, сообщает «СЭ».

Он был доставлен в больницу Ярославля с закрытой черепно-мозговой травмой. Спортсмен извинился перед судьей, отметив, что ударил его неумышленно.

В итоге хоккеист был оштрафован и сейчас ему грозит дисквалификация.