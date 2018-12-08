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Панарин назвал домашнее прозвище Знарка 

News.ru + ещё 3 9 часов назад
Фото: Artemi Panarin/facebook.com
Нападающий сборной России и «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, как называет дома бывшего главного тренера хоккейной национальной команды Олега Знарка. Панарин встречается с дочерью специалиста Алисой.
«Я называю его тестярик», — заявил Панарин в интервью журналисту Павлу Лысенкову на YouTube-канале Lysenkov TV.
Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 годы. Он привёл команду к золоту чемпионата мира — 2014 и Олимпиады-2018. Перед мировым первенством — 2018 его место занял Илья Воробьёв. В ноябре 2018 специалист вернулся в тренерский штаб сборной в качестве консультанта.
Ранее News.ru писал, что Панарин рассказал о любви к собакам бывшего главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка.
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