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«Автомобилист» обыграл «Спартак» в матче КХЛ 

РИА Новости + ещё 10 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" нанесли поражение московскому "Спартаку" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Шайбы в составе "Автомобилиста" забросили Алексей Василевский (27), Франсис Паре (36), Артем Гареев (50) и Найджел Доус (58), у "Спартака" отличился Илья Зубов (35).
Следующий матч "Автомобилист" проведет 17 декабря на выезде против казанского "Ак Барса". "Спартак" днем позже примет финский "Йокерит".
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