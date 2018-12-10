«Автомобилист» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" нанесли поражение московскому "Спартаку" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Следующий матч "Автомобилист" проведет 17 декабря на выезде против казанского "Ак Барса". "Спартак" днем позже примет финский "Йокерит".