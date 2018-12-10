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Игрок ЦСКА ждет рекорда на матче сборной России 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион 2018 года Кирилл Капризов ждет рекорда посещаемости на матче Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии, сообщает ТАСС.
Игра состоится 16 декабря на "Газпром Арене" Санкт-Петербурга. На данный момент продано около 40 тысяч билетов на эту встречу.
"Готовимся к Кубку Первого канала в штатном режиме. Рассчитываем хорошо выступить на турнире, съездить в Санкт-Петербург, выиграть и получить удовольствие от нашей игры и атмосферы на стадионе. В тоже время будет здорово сыграть на открытом воздухе, увидеть полный стадион и установить рекорд посещаемости", — сказал Капризов.
Рекорд посещаемости в истории отечественной сборной был установлен 5 марта 1957 года. В "Лужники" на игру между сборными СССР и Швеции пришло 55 тысяч человек.
Ранее стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала.
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