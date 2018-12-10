Российский хоккеист умер во время матча

В Перми игрок любительской хоккейной лиги умер во время матча, сообщает пермское ИА «Местное время».

44-летний нападающий гайвинского ХК «Ястребы» Алексей Захаров почувствовал себя плохо во время третьего периода матча с ХК «ПКС». Он вышел в раздевалку, прилег и умер.

По словам игроков команды, медики два часа сражались за его жизнь, но спасти хоккеиста не удалось.

МВД по Пермскому краю проводит проверку по факту случившегося, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

У Алексея Захарова остались жена и 16-летняя дочь.