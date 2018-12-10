Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский хоккеист умер во время матча 

Рамблер + ещё 4 7 часов назад
Фото: perm.kp.ru
В Перми игрок любительской хоккейной лиги умер во время матча, сообщает пермское ИА «Местное время».
44-летний нападающий гайвинского ХК «Ястребы» Алексей Захаров почувствовал себя плохо во время третьего периода матча с ХК «ПКС». Он вышел в раздевалку, прилег и умер.
По словам игроков команды, медики два часа сражались за его жизнь, но спасти хоккеиста не удалось.
У МВД по Пермскому краю проводит проверку по факту случившегося, устанавливает все обстоятельства произошедшего.
У Алексея Захарова остались жена и 16-летняя дочь.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский судья исключен из списка арбитров ФИФА
Объявлены три звезды недели в НХЛ
Слуцкая отреагировала на пожелания смерти от фанатов6
«Нефтехимик» обыграл «Сочи»
Кержакову пригрозили тюрьмой10
Видео
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
00:55
Кержакову пригрозили тюрьмой
Футбол
04:13
Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны
Хоккей
06:23
Загитова откровенно рассказала об отношениях с Медведевой
Фигурное катание Статьи
00:44
Победить Загитовой помешал кабель
Фигурное катание
00:56
Россиянин одолел оскорблявшего российский спорт латыша
Зимние виды спорта Прочее
02:27
«Продает тело с 16 лет»: из-за кого Мамаев сидит в СИЗО
Футбол
02:18
Россиянка Шевченко стала чемпионкой UFC
MMA
06:22
Тарасова оценила выступление Загитовой
Фигурное катание
00:21
Российский фигурист крупно провалился в Канаде
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение