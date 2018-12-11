От внука Третьяка отказался третий клуб КХЛ. Он мечтал о сборной, но снова остался без работы

Максиму Третьяку с самого детства было приковано особое внимание — другого отношения ко внуку лучшего вратаря в истории мирового хоккея быть просто не могло. Наследник Владислава Третьяка нередко жаловался, что его воспринимают исключительно, как родственника великого игрока, но, при этом, объяснял — никакого влияния на его карьеру прославленный дедушка не оказывает.

«Это же давно началось — не вчера. Так что, конечно, уже отношусь к этому спокойно. Я ведь никогда не воспринимал его как президента федерации хоккея, как величайшего вратаря. Он мой дедушка, понимаете? Это мой родной человек, который в детстве водил меня гулять, держа за руку. Он никаким образом не участвует в моей хоккейной судьбе, никак не помогает моей карьере, но я не могу в этом убедить людей. Конечно, никто не верит. И даже сейчас, когда я вам это говорю, уверен, что появятся люди, которые начнут утверждать обратное», — Максим всегда адекватно относился к разговорам вокруг него. («Матч ТВ»)

Пока хоккейный путь 22-летний голкипера подтверждает, что он пытается добиться чего-то в спорте самостоятельно. В этом можно было убедиться еще весной 2016-го, когда Третьяка-младшего обменяли из родного ЦСКА в далекий, но тогда еще вполне благополучный владивостокский «Адмирал». Тот трансфер боссы армейского клуба объяснили желанием Максима утвердиться в качестве вратаря клуба КХЛ, а сам он верил, что во Владивостоке реально дорасти до сборной страны.

Личные цели на сезон? Максимальные. Пока задача-максимум выглядит так — закрепиться в основном составе. Дальше — посмотрим. Без фамилии Третьяк и сборная — не сборная? Мечта такая, конечно, есть. Посмотрим, что бог даст. Максим Третьяк, внук Владислава Третьяка («Спортфакт»)

За полтора года на Дальнем Востоке Третьяк сыграл всего 5 официальных матчей, оказался не нужен «Адмиралу» и вернулся в систему ЦСКА. Ни о каких шансах в основе речи, конечно, не шло — прошлый сезон он полностью провел в составе клуба ВХЛ «Звезда». Летом к Максиму проявило интерес рижское «Динамо» и очередная часть его карьеры начиналась красиво. Вратарь подписал с латвийским клубом пробный контракт и в дебютном предсезонном матче против одноклубников из Минска он уже в первом периоде потащил два буллита. Сначала зачехлил Куинтона Хаудена.

А затем не дал нормально бросить по воротам Андрею Степанову

Рига победила со счетом 4:2, а после игры Третьяк признался, что два буллита за один период он до этого не отбивал ни разу в карьере:

«Конечно, первый матч за новую команду — волнительно. Но я старался, чтобы это волнение не переросло в дрожь. Надо было спокойно выйти и отыграть. Большое спасибо партнерам, очень часто ребята ложились под броски, помогали мне. Это общая победа. Вообще, можно сказать, что я уже полностью адаптировался в команде. Классные ребята, отличный тренерский штаб, говорим сразу на трех языках — русском, латышском и английском. Два буллита за период — да, такого в моей карьере еще не было. Но когда-то все бывает впервые. Нужно было просто отбивать, — поделился впечатлениями хоккеист». (Официальный сайт КХЛ)

Первый матч в КХЛ в форме рижской команды сложился для Третьяка не так радостно. В октябрьской встрече с «Сибирью» он при счете 0:3 заменил Тимура Билялова и пропустил после первого же броска по своим воротам. Больше за рижан российский вратарь не играл.

В понедельник стало известно, что Третьяк и «Динамо» прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Напоследок главный тренер рижан Гиртс Анкипанс наградил вратаря положительной характеристикой, но найти работу в КХЛ она ему вряд ли поможет. Максиму остается ждать очередного шанса от ЦСКА, где ему нереально подняться выше фарм-клуба или искать работу в других командах российской «вышки». Других вариантов прямо сейчас у него, кажется, нет.

Гиртс Анкипанс, главный тренер ХК «Динамо» (Рига):