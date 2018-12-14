Голкипер «Тампы» Василевский признан первой звездой дня в НХЛ, Панарин — третьей

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Сорокин сыграет в воротах сборной России по хоккею в первом матче на Кубке Первого канала

ФХР не рассматривает возможность отмены лимита на легионеров в КХЛ

Форвард СКА Дацюк не примет участия в Кубке Первого канала по хоккею