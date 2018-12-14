Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
24-летний голкипер отразил 48 из 49 бросков по воротам в домашнем матче против "Торонто" (4:1), установив личный рекорд по количеству спасений в матче регулярного чемпионата НХЛ. Этот результат стал повторением клубного рекорда — в январе 2014 года Бен Бишоп также отразил 48 бросков. Матч против "Торонто" стал для Василевского первым после травмы, в ноябре хоккеист сломал левую ногу во время тренировки и не выходил на лед около месяца.
Второй звездой игрового дня стал швейцарский нападающий "Миннесоты" Нино Нидеррайтер, набравший три очка (две шайбы + одна передача) в домашнем матче с "Флоридой" (5:1).
Третьей звездой дня признан российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин, забросивший две шайбы в домашнем матче против "Лос-Анджелеса" (4:1).