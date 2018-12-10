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«Авангард» прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв «Магнитку» 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Омский "Авангард" обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Максим Тальбо (38-я минута), Вилле Покка (40) и Кирилл Петров (42). У хозяев отличились Максим Матушкин (27) и Сергей Мозякин (28).
"Авангард", прервавший серию из трех поражений, 17 декабря примет финский "Йокерит". "Металлург" в тот же день встретится на выезде с нижегородским "Торпедо".
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