Омский "Авангард" обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Максим Тальбо (38-я минута), Вилле Покка (40) и Кирилл Петров (42). У хозяев отличились Максим Матушкин (27) и Сергей Мозякин (28).
"Авангард", прервавший серию из трех поражений, 17 декабря примет финский "Йокерит". "Металлург" в тот же день встретится на выезде с нижегородским "Торпедо".