«Авангард» прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв «Магнитку»

Омский "Авангард" обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Авангард", прервавший серию из трех поражений, 17 декабря примет финский "Йокерит". "Металлург" в тот же день встретится на выезде с нижегородским "Торпедо".