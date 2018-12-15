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Овечкин сделал второй хет-трик за два матча НХЛ и помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» 

ТАСС + ещё 119 3 часа назад
Фото: © AP Photo/Jay LaPrete
ТАСС, 15 декабря. "Вашингтон" одержал победу в серии буллитов со счетом 6:5 над "Каролиной" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин второй матч подряд забросил три шайбы в ворота соперника.
В составе "Вашингтона" отличились Овечкин (4-я, 38-я и 50-я минуты), Том Уилсон (33) и Трэвис Бойд (39). У "Каролины" шайбы забросили Джордан Мартинук (1), Себастьян Ахо (14, 25), Теуво Терявяйнен (27) и Джастин Уильямс (54).
Овечкин провел на площадке 21 минуту и 10 секунд, нанес пять бросков, три из которых стали голевыми, и сделал два силовых приема. Россиянин набирает очки в 13-м матче подряд и сохраняет первое место в гонке снайперов НХЛ, забросив 28 шайб в 31 матче текущего сезона. Хет-трик стал 22-м в карьере хоккеиста.
Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов набрал одно очко за голевую передачу. Защитник команды Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился. На счету Кузнецова 30 (7+23) очков, у Орлова — 11 (2+9).
"Вашингтон" занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 41 очко в 31 матче. "Каролина" расположилась на 13-й строчке, имея в активе 31 очко после 31 игры. В следующем матче "Вашингтон" 16 декабря примет "Баффало", "Каролина" в этот же день сыграет дома с "Аризоной".
В другом матче игрового "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме со счетом 3:4 уступил на своей площадке "Аризоне". Восстановившийся после травмы нападающий хозяев Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой.
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