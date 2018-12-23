Овечкин вручил клюшку болельщику

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Оттава Сенаторз" на своем льду встречается с "Вашингтоном Кэпиталз" (завершился второй период, счет — 4:0 в пользу гостей), сообщает "Советский спорт"

Во время предматчевой разминки капитан "Вашингтона" Александр Овечкин вручил клюшку юному болельщику столичной команды. Россиянин отдал клюшку через заградительное стекло прямо в руки мальчику. Он был одет в майку "Кэпиталз".

Сам Овечкин сделал результативную передачу в этом матче, набрав 44-е (29+15) очко в нынешнем сезоне.

Ранее "Лос-Анджелес Кингз" на выезде обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Также "Флорида Пантерз" на выезде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одолела "Детройт Ред Уингз". Игра завершилась победой со счётом 2:1.