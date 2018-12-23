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Овечкин вручил клюшку болельщику 

Газета.Ru + ещё 243 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Оттава Сенаторз" на своем льду встречается с "Вашингтоном Кэпиталз" (завершился второй период, счет — 4:0 в пользу гостей), сообщает "Советский спорт".
Во время предматчевой разминки капитан "Вашингтона" Александр Овечкин вручил клюшку юному болельщику столичной команды. Россиянин отдал клюшку через заградительное стекло прямо в руки мальчику. Он был одет в майку "Кэпиталз".
Сам Овечкин сделал результативную передачу в этом матче, набрав 44-е (29+15) очко в нынешнем сезоне.
Ранее "Лос-Анджелес Кингз" на выезде обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Также "Флорида Пантерз" на выезде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одолела "Детройт Ред Уингз". Игра завершилась победой со счётом 2:1.
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Хоккей , Александр Овечкин , Советский спорт
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