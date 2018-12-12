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«Вашингтон» разгромил «Детройт» в матче НХЛ благодаря хет-трику Овечкина 

ТАСС + ещё 56 9 часов назад
Фото: © AP Photo/Alex Brandon
"Вашингтон" одержал победу со счетом 6:2 над "Детройтом" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами и был признан лучшим игроком встречи.
В составе "Вашингтона" отличились Брэтт Коннолли (4-я минута), Трэвис Бойд (11), Овечкин (13, 30, 50) и Ти Джей Оши (31). У "Детройта" шайбы забросили Дилан Ларкин (42) и Густав Нюквист (57).
Овечкин провел на площадке 19 минут и 38 секунд, нанес четыре броска, три из которых стали голевыми, и сделал один силовой прием. Овечкин набирает очки в 12-м матче подряд и сохраняет первое место в гонке снайперов НХЛ, забросив 25 шайб в 30 матчах текущего сезона. Хет-трик стал 21-м в карьере хоккеиста. Также Овечкин стал третьим игроком в истории лиги, который забрасывал 25 и более шайб в 14 сезонах с начала карьеры, ранее это удавалось Яромиру Ягру и Майку Гартнеру.
Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов набрал два очка за голевые передачи. Защитник команды Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился. На счету Кузнецова 29 (7+22) очков, у Орлова — 11 (2+9).
"Вашингтон" занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 30 матчах. "Детройт" расположился на 10-й строчке, имея в активе 32 очка после 32 игр. В следующем матче "Вашингтон" 15 декабря в гостях сыграет против "Каролины", "Детройт" в тот же день примет "Ванкувер".
Результаты других матчей игрового дня:
"Бостон" — "Аризона" — 4:3;
"Коламбус" — "Ванкувер" — 2:3;
"Баффало" — "Лос-Анджелес" — 4:3 ОТ;
"Каролина" — "Торонто" — 1:4.
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