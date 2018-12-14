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ЦСКА продлил контракт с вратарем 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА заключил новый контракт со шведским голкипером Ларсом Юханссоном, информирует "Советский спорт".
Как сообщает официальный сайт красно-синих, соглашение с 31-летним вратарем рассчитано до 30 апреля 2021 года.
Ларс Юханссон играет за ЦСКА с начала сезона-2017/18, куда перешел из американского "Рокфорда". На его счету 30 побед и 14 "сухарей" в 41 матче регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ. Юханссон отразил 95,1% нанесенных по его воротам бросков, коэффициент надежности 1,06. Юханссон с этого года вызывается в сборную Швеции.
Ранее сообщалось, что клубы КХЛ хотят ввести аренду в лиге.
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