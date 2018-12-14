ЦСКА продлил контракт с вратарем

Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА заключил новый контракт со шведским голкипером Ларсом Юханссоном, информирует "Советский спорт"

Как сообщает официальный сайт красно-синих, соглашение с 31-летним вратарем рассчитано до 30 апреля 2021 года.

Ларс Юханссон играет за ЦСКА с начала сезона-2017/18, куда перешел из американского "Рокфорда". На его счету 30 побед и 14 "сухарей" в 41 матче регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ. Юханссон отразил 95,1% нанесенных по его воротам бросков, коэффициент надежности 1,06. Юханссон с этого года вызывается в сборную Швеции.

Ранее сообщалось, что клубы КХЛ хотят ввести аренду в лиге.