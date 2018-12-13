Сорокин: сборная России по хоккею одержала важную победу над шведами в плане характера

Сборная России одержала важную с точки зрения характера победу в стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею над командой Швеции. Об этом журналистам рассказал вратарь российской сборной Илья Сорокин

В четверг сборная России победила шведов со счетом 3:2 по буллитам, уступая после двух периодов 0:2. Сорокин отразил все пять штрафных бросков в исполнении шведов.

"У меня не было много работы по ходу игры, остались силы на овертайм и буллиты. Кстати, у меня часто бывало, что отражал пять буллитов", — сказал Сорокин.

"Хорошая волевая победа, важная в плане характера, — отметил он. — Очень важно, что сумели переломить игру. После двух периодов было не лучшее состояние, в третьем показали, что можем перестраиваться по ходу игры. После второго периода бутылки в раздевалки не летали, был спокойный анализ и наставление на третий период".

В следующем матче сборная России сыграет с чехами 15 декабря. Днем позже команда встретится с финнами на футбольном стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге.