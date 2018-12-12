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Российского хоккеиста обокрали во время объятий 

Рамблер 36 минут назад
Фото: ХК "Динамо"
У хоккеиста московского «Динамо» Вячеслава Кулемина украли смартфон с доступом к кредитным картам. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, спортсмен обратился в полицию и рассказал, что кража была совершена 9 декабря. По словам хоккеиста, пропажу смартфона он заметил после объятий с незнакомцем.
Кулемин в тот день отдыхал в одном из московских баров. Когда он вышел на улицу, прохожий обратился к нему за помощью. Неизвестный мужчина попросил его объяснить таксисту дорогу. Спортсмен помог, а незнакомец в знак благодарности бросился его обнимать.
По данным РЕН ТВ, на украденном смартфоне был доступ к кредиткам, на которых хранилось около миллиона рублей.
Кулемин в 2008-2012 годах выступал за ЦСКА, позже играл за «Красную Армию», «Витязь» и «Торпедо», а в 2018 году перешел в «Динамо».
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