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Одноклассники покажут все матчи сборной России на Кубке Первого канала по хоккею 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: ska.ru
Одноклассники совместно с Первым каналом проведут бесплатные онлайн-трансляции очередного этапа Евротура — Кубка Первого канала по хоккею. В турнире примут участие сильнейшие сборные Европы: России, Финляндии, Швеции и Чехии.
В группе Первого канала в ОК можно будет посмотреть матчи сборной России со Швецией (13 декабря, 19:30), Чехией (15 декабря, 19:30) и Финляндией (16 декабря, 13:00).
Турнир пройдет с 13 по 16 декабря в Москве в Ледовом дворце на территории «Парка Легенд». Помимо этого, состоятся два вынесенных матча: в Тампере (Финляндия) и в Санкт-Петербурге.
Трансляция будет доступна на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях социальной сети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также в приложениях «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.
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