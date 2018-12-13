Одноклассники покажут все матчи сборной России на Кубке Первого канала по хоккею

Одноклассники совместно с Первым каналом проведут бесплатные онлайн-трансляции очередного этапа Евротура — Кубка Первого канала по хоккею. В турнире примут участие сильнейшие сборные Европы: России, Финляндии, Швеции и Чехии.

группе Первого канала в ОК можно будет посмотреть матчи сборной России со Швецией (13 декабря, 19:30), Чехией (15 декабря, 19:30) и Финляндией (16 декабря, 13:00).

Турнир пройдет с 13 по 16 декабря в Москве в Ледовом дворце на территории «Парка Легенд». Помимо этого, состоятся два вынесенных матча: в Тампере (Финляндия) и в Санкт-Петербурге.

Трансляция будет доступна на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях социальной сети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также в приложениях «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.