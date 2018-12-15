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Финляндия победила Швецию на Кубке Первого канала 

RT на русском + ещё 15 2 часа назад
Фото: Reuters
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
Встреча завершилась со счётом 3:2.
Шведы забили первыми. На пятой минуте отличился Микаэль Линдквист, а на 26-й Эмиль Ларссон удвоил преимущество «Тре Крунур».
Финны ответили шайбами Оулы Палве, Аннти Калапудаса, а победный гол в активе Яни Лаюнена.
Следующим соперником Финляндии станет Россия а Швеция сыграет с Чехией. Оба матч пройдут 16 декабря.
Ранее сообщалось, что Иван Телегин пропустит оставшиеся матчи Кубка Первого канала из-за травмы
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