Финляндия победила Швецию на Кубке Первого канала

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

Шведы забили первыми. На пятой минуте отличился Микаэль Линдквист, а на 26-й Эмиль Ларссон удвоил преимущество «Тре Крунур».

Финны ответили шайбами Оулы Палве, Аннти Калапудаса, а победный гол в активе Яни Лаюнена.

Следующим соперником Финляндии станет Россия а Швеция сыграет с Чехией. Оба матч пройдут 16 декабря.