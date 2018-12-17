Шайба Свечникова помогла «Каролине» разгромить «Аризону»

Каролина Харрикейнз » в мате регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесла поражение клубу «Аризона Койотс». Матч, проходивший на «Пи-Эн-Си Арене», завершился победой хозяев со счётом 3:0.

Уоррен Фёгеле открыл счёт в середине второго периода. Ещё через четыре минуты преимущество «Каролины» удвоил российский форвард Андрей Свечников . Эта шайба стала для Свечникова уже девятой в сезоне. Результативная серия россиянина теперь составляет три матча. Точку в матче в третьем периоде поставил Себастьян Ахо

«Каролина» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 31 матче «Харрикейнз» набрали 31 очко. «Аризона» в турнирной таблице Западной конференции располагается на 12-м месте.