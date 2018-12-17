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Шайба Свечникова помогла «Каролине» разгромить «Аризону» 

Чемпионат.com + ещё 28 3 часа назад
Фото: news.sportbox.ru
«Каролина Харрикейнз» в мате регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесла поражение клубу «Аризона Койотс». Матч, проходивший на «Пи-Эн-Си Арене», завершился победой хозяев со счётом 3:0.
Уоррен Фёгеле открыл счёт в середине второго периода. Ещё через четыре минуты преимущество «Каролины» удвоил российский форвард Андрей Свечников. Эта шайба стала для Свечникова уже девятой в сезоне. Результативная серия россиянина теперь составляет три матча. Точку в матче в третьем периоде поставил Себастьян Ахо.
«Каролина» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 31 матче «Харрикейнз» набрали 31 очко. «Аризона» в турнирной таблице Западной конференции располагается на 12-м месте.
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