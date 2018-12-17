Овечкин привел жену на матч НБА 

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выбрался на баскетбол, сообщает "Советский спорт".
. @NBCSCapitals Your guy looks good courtside 💯 pic.twitter.com/5cYsmE52ws— NBC Sports Wizards (@NBCSWizards) 16 декабря 2018 г.
Россиянин вместе с супругой Анастасией Шубской посетил игру Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Вашингтон Уизардс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".
Фотографии хоккеиста на матче опубликованы в твиттер-аккаунте NBC Sports Wizards.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал первой звездой в матче против "Баффало".