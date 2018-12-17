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Овечкин привел жену на матч НБА 

Газета.Ru + ещё 60 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выбрался на баскетбол, сообщает "Советский спорт".
Россиянин вместе с супругой Анастасией Шубской посетил игру Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Вашингтон Уизардс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".
Фотографии хоккеиста на матче опубликованы в твиттер-аккаунте NBC Sports Wizards.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал первой звездой в матче против "Баффало".
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