Овечкин привел жену на матч НБА

Россиянин вместе с супругой Анастасией Шубской посетил игру Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Вашингтон Уизардс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Фотографии хоккеиста на матче опубликованы в твиттер-аккаунте NBC Sports Wizards.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал первой звездой в матче против "Баффало".