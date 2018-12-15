Сборная России по хоккею забросила семь шайб в ворота Чехии на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею одержала разгромную победу над национальной командой Чехии в матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

Встреча, прошедшая в Москве на «ЦСКА-Арене», завершилась со счётом 7:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва

Таким образом, россияне выиграли второй матч на домашнем этапе Евротура и возглавили таблицу турнира.

В следующем матче Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Финляндией. Игра состоится 16 декабря.

Ранее Финляндия победила Швецию в матче Кубка Первого канала.