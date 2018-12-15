Сборная России по хоккею одержала разгромную победу над национальной командой Чехии в матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
Встреча, прошедшая в Москве на «ЦСКА-Арене», завершилась со счётом 7:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
В составе хозяев турнира дубли оформили Андрей Локтионов и Андрей Кузьменко, а также по разу отличились Василий Токранов, Николай Прохоркин и Кирилл Капризов. У чехов две шайбы забросили Доминик Кубалик.
Таким образом, россияне выиграли второй матч на домашнем этапе Евротура и возглавили таблицу турнира.
В следующем матче Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Финляндией. Игра состоится 16 декабря.
Ранее Финляндия победила Швецию в матче Кубка Первого канала.