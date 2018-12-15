Сборная России по хоккею разгромила чехов в матче Кубка Первого канала

В первом матче на Кубке Первого канала сборная России по буллитам обыграла шведов со счетом 3:2. Решающий бросок нанес Михаил Григоренко . Россияне после второго периода в игре со Швецией горели — 0:2, но смогли отыграться за одну минуту в заключительной 20-минутке.

«Арена ЦСКА»

Встреча с Чехией проходила совершенно по-другому сценарию.

Перед матчем корреспондент «Газеты.Ru» пообщался с болельщиками. Елена и Галина приехали на матч с чехами из Санкт-Петербурга и посетили уже третий Кубок Первого канала.

«Я болею за хоккей с пяти лет. На Кубке Первого канала уже третий раз. На игру с чехами приехали из Питера, завтра поедем домой на встречу с финнами. На такие турниры подстегивает приезжать тот факт, что здесь можно увидеть всех наших звезд. На Кубке Первого канала всегда собирают самых лучших представителей нашего хоккея. А второе — поболеть за команду, за страну. Самая главная звезда в нынешнем составе? Я, конечно, покривлю душой, но я его очень люблю — Никита Гусев. Ну, и очень жаль, что не играет Павел Дацюк, так как это мой любимый хоккеист.

Прикид сами придумали. Я также готовилась и к позапрошлому чемпионату мира в Кельне, но там уже разрисовывались. А здесь решили просто наклеить флаги на щеки», — рассказала Елена.

Болельщики сборной России по хоккею

Женщина в одеянии царицы поставила на счет 4:3 в пользу России, но при этом отметила, что хотел бы увидеть на табло — 3:0 в пользу россиян. Уже по ходу первого периода стали возникать мысли, что ее прогноз может вполне сбыться.

В отличие от матча со Швеция сборная Ильи Воробьева сразу начала демонстрировать высокие скорости, что привело к достаточно быстрой первой шайбе россиян и удалениям чехов. Российская команда воспользовалась первыми двумя штрафными минутами гостей. Причем удаление получилось крайне глупым: за нарушение численного состава на скамейку штрафников отправился Патрик Здрагал.

Сборная России соперника наказала: Никита Гусев от лицевого борта отдал передачу на Василия Токранова, который смог пробить чешского вратаря.

Но уже через минуту сборная Чехии сравняла счет усилиями Доминика Кубалика. Ондржей Немец нанес бросок от синей линии, а автор гола смог подправить шайбу в ворота на пятаке. Отметим, что шайбу не сразу засчитали, сначала был проведен видеопросмотр относительно высоко поднятой клюшки. Но в итоге судьи нарушения в этом эпизоде не увидели.

«То, что чехи забили, вызывает сомнения», — сказал один из болельщиков.

Фанаты сборной России очень слаженно и громко поддерживали российскую команду на протяжении всей, но поклонников команды Чехии тоже было достаточно хорошо слышно, и они порой даже перекрикивали болельщиков «Красной машины».

Сборную России гол чехов никак не деморализовал, подопечные Воробьева сразу вернули себе преимущество и владели им уже до конца периода. Российская команда буквально душила чехов всю первую 20-минутку, и команде Чехии откровенно повезло, что россияне до перерыва забили еще только одну шайбу. Но в целом ситуация для хозяев в первом периоде была очень благоприятной, так как чехи постоянно удалялись.

Россияне смогли реализовать второе штрафное время подряд усилиями Николая Прохоркина уже через две минуты после гола чехов. До первого перерыва чехи удалились еще три раза, но реализовать большинство опять россиянам не удалось: выручал свою команду Доминик Фурх

«Все хорошо! Играют! Мы рады за них. Думаю, матч завершится со счетом 4:2. Россия, вперед!», — сказал болельщик Александр «Газете.Ru» в первом перерыве.

А один из фанатов хоккея, 36-летний Сергей на этот матч выиграл билет в конкурсе и даже поставил небольшую сумму на то, что россияне победят с разницей в две и более шайб.

«Интересуюсь хоккеем с 1995 года. Игра сборной России мне сегодня нравится. Я даже на них поставил небольшую сумму: должны победить в две шайбы. На Кубок Первого канала пришел в первый раз — мы с женой выиграли эти билеты в конкурсе. До этого ходили на два матча КХЛ: «Динамо» и «Йокерита». Тоже выиграли эти билеты. А болею на самом деле я с 1995 года за финнов. Сегодня — я за сборную России, а завтра — за финнов», — говорил Сергей после первого периода.

Во втором периоде россияне тоже сразу прижали чехов к их воротам, что прогнозируемо закончилось третьим голом в ворота чехов. Шайбу забросил Андрей Локтионов. Михаил Григоренко вышел победителем на вбрасывании, сделал образцовую скидку на партнера, который забросил шайбу в дальнюю девятку. После этого стало понятно, что хозяева вряд ли уже свое упустят и, скорее всего, возьмут у них реванш за поражение на Кубке Карьяла.

Когда россияне играли в равных составах, казалось, что они действуют в большинстве и постоянно заставляли чехов удаляться. Причем в одном из эпизодов второго периода чехи опять нарушили численный состав. Но после двух голов в большинстве россияне стали передерживать шайбу при 5 на 4 и не так часто доводили дело до броска, поэтому это оружие россиян стало менее эффективным во втором и третьем периодах.

Сборная России по ходу второго периода создала еще несколько убойных моментов и организовала четвертый гол. Правда, шайбу, которую забил Кирилл Капризов, засчитали только после видеопросмотра, который длился около 10 минут.

Дело в том, что сразу не было понятно, пересекла ли она линию ворот.

Болельщики сборной России во время долгого видеопросмотра решили себя немного развлечь и запустили волну. Смотрелось это очень красиво с учетом того, что большинство из них пришли в атрибутике.

После четвертого гола сборная России продолжила наседать на ворота чехов, что в итоге вылилось в пятую шайбу. Илья Каблуков смог стянуть на себя сразу несколько игроков, шайба попала к Кузьменко, который бросил Фурху между щитков. Второй период завершился со счетом 5:1 в пользу россиян.

Перед третьем периодом один из болельщиков выразил уверенность, что ни одна из команд больше не забьет в этом матче.

«По потенциалу, который у нас есть, мы сильнее всех на этом этапе Евротура. Не думаю, что слишком большая разница между чехами и шведами. Мы просто сегодня играем лучше, чем в первом матче турнира. Думаю, что матч так и завершится — 5:1, максимум одну шайбу команды еще забьют», — сказал 38-летний Андрей.

Третий период действительно стал простой формальностью.

Тренерский штаб чехов после второго периода ожидаемо поменял вратаря: вместо Доминика Фурха в рамку встал Шимон Грубец

Но это команде Чехии не помогло. Кузьменко через три минуты после начала заключительной 20-й минутки бросил из-под защитника и оформил дубль. Сборная Чехии во третьем периоде создала не меньше опасных моментов, чем российская команда, и в итоге забила в меньшинстве за шесть минут до конца матча.

Точку в этой игре поставили россияне: дублем на 57-й минуте отметился Локтинов.

Но третий период запомнился не столько хоккеем, сколько небольшой потасовкой в конце игры, грубым приемом Давида Мусила и штрафом «2+10» Прохоркина за толчок соперника на борт.

Россия выиграла со счетом 7:2 и теперь в хорошем настроении отправляется в Санкт-Петербург на заключительный матч Кубка Первого канала — против Финляндии.