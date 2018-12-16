Суровые русские придумали играть в хоккей на морозе. Теперь так делает весь мир

Когда говорят о хоккее по-русски, обычно имеют в виду бенди — игру с мячом вместо шайбы. Под Русской же классикой понимают хоккей под открытым небом. Традиция играть на свежем воздухе так полюбилась за границей, что даже Национальная хоккейная лига (НХЛ) раз в год устраивает такие матчи. В 2018 году на улицу выйдет матч Еврохоккейтура: сборная России 16 декабря встретится с финнами на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. С чего начиналась Русская классика и как она выглядит сейчас — в материале «Ленты.ру»

Отечественный хоккей начинался с улицы. Мальчишки бегали по замерзшим рекам — с мячом вместо шайбы, в самодельных коньках, а порой — и без клюшки.

В 1946 году стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой, и матчи просто за неимением закрытых арен проводились на улице. В послевоенные годы стране вряд ли было дело до строительства катков с искусственным льдом.

Во второй половине 1940-х главным пристанищем хоккея стал столичный стадион «Динамо» — арена с футбольным полем и секторами для прыжков в длину и высоту. Зрителей и хоккеистов разделяли дорожки для бега, и болельщики видели только общую картину матча. Но и это для непривередливых советских людей было счастьем: на трибунах часто собиралось по 30-40 тысяч человек.

Смотрели игру стоя, потому что сидеть на холоде было невозможно. В ход шли и крепкие напитки — чуть ли не единственный способ согреться в таких условиях. Спортсменам тоже приходилось тяжко: в коньки они вставляли меховые стельки, а во время перерыва укутывались одеялами. Игровые смены были длинными — не по 30 секунд, как сейчас — и часто бывало, что первое звено проводило на площадке целый матч.

Примерно тогда же, со стартом чемпионата страны, была сформирована сборная СССР. Не впервые — была она и при империи, но в серьезных турнирах участия не принимала.

Конечно, советские хоккеисты отставали от игроков ведущих хоккейных держав в искусстве скольжения и перепасовки. На памяти отечественного спорта есть случай, когда во время встречи сборных СССР и Швеции разразился снегопад, шайба начала зарываться в снег, и советские игроки потеряли преимущество в скорости и физике. Более мастеровитые шведы отыгрались, и матч закончился вничью — 1:1.

Первый каток с искусственным льдом открылся в Москве в 1956 году. Уже через год СССР доверили провести хоккейный чемпионат мира, хотя часть матчей все равно играли под открытым небом (в том числе и финал). Крытый каток вмещал не более 12 тысяч зрителей, а вот открытая арена — до 80 тысяч. Судьба золотых медалей решилась 5 марта 1957 года в матче СССР и Швеции.

Трибуны были переполнены: посмотреть на финал пришли 50 тысяч человек. Это был рекорд посещаемости для чемпионатов мира. Игра завершилась ничьей — 4:4, и этот результат позволил забрать золото шведам, чья статистика на турнире была лучше. Причем в третьем периоде они сравняли счет не без помощи погоды: в одном из эпизодов шайба застряла в снегу на линии ворот советской команды, и отечественные хоккеисты не смогли вынести ее, а соперник оказался расторопнее и добил ее в сетку.

Впоследствии все официальные матчи стали проводить под крышей. Все, кроме матчей специальной серии Высшей хоккейной лиги — втором по силе дивизионе после КХЛ. Русская классика в ВХЛ существует до сих пор.

На Западе русские хоккейные традиции тоже прижились. При этом уличный бум начался там не так давно, в начале 1990-х. Да и называются игры на открытом воздухе там чаще по-другому — Зимней, а не Русской классикой.

Почти с самого зарождения НХЛ матчи проводились в закрытых оборудованных помещениях. NHL Winter Classic появилась в 1991 году, когда в товарищеском матче на открытой площадке встретились «Лос-Анджелес Кингс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Правда, настоящую Зимнюю классику это мало напоминало: команды играли не на простой хоккейной коробке, а на специально построенном катке на парковке одного из отелей в Лас-Вегасе. Вдобавок в тот день была 30-градусная жара.

На победу «Лос-Анджелеса» (5:2) пришли посмотреть 13 тысяч человек. Участником матча был легендарный Уэйн Гретцки , который и стал автором последней шайбы. Хоккеист позже вспоминал: «Мы все находились в небольшом смятении, как, наверное, и "Рейнджерс". Мы постоянно переглядывались и не могли поверить, что играем в хоккей на такой жаре. Но это было классно».

Регулярный же чемпионат НХЛ вышел под открытое небо только спустя 12 лет. 22 ноября 2003 года на Стадионе Содружества в Эдмонтоне местные «Ойлерс» сыграли с «Монреаль Канадиенс». Этот хоккей уже соответствовал представлениям о зимних видах спорта: на улице стоял мороз в 18 градусов. Несмотря на низкую температуру и сильный ветер, поединок собрал на трибунах 57 тысяч зрителей.

В конце 2007 года было принято решение проводить ежегодные уличные сессии, и первого января 2008-го «Баффало Сейбрс» и «Питтсбург Пингвинс» сыграли на «Ральф Уилсон Стэдиум» в Орчард Парке.

На том матче присутствовала 71 тысяча болельщиков. С тех пор каждый Новый год в НХЛ начинается хоккеем на открытом воздухе — Зимняя классика в Северной Америке приобрела широкую популярность.

В 2011-м на улице сыграли «Вашингтон» и «Питтсбург», в 2012-м — «Филадельфия» и «Нью-Йорк Рейнжерс», а в 2014-м в Мичигане на встречу «Детройта» и «Торонто» пришли более 105 тысяч человек — эта цифра до сих пор является самой крупной в истории Winter Classic и истории мирового хоккея.

В 2019 году в Зимней классике сыграют «Чикаго Блэкхоукс» и «Бостон Брюинс». Обеим командам это не впервой: «Бостон» играл на улице уже дважды, а «Чикаго» — трижды. Причем первые девять лет назад в Массачусетсе даже одержали победу (над «Филадельфией» — 2:1 в овертайме). На этот раз принимающей ареной станет «Норт Дам Стэдиум» в штате Индиана. Все свершится вечером 1 января.

А еще раньше, в воскресенье 16 декабря, в рамках «Кубка Первого канала» под открытым небом встретятся сборные России и Финляндии. Матч примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Северная столица не видела этот турнир с 1993 года. Встреча команды Ильи Воробьева с финской сборной смогла привлечь на трибуны футбольного стадиона 70 тысяч человек: для отечественного хоккея это — абсолютный рекорд. На «Газпром Арене», оборудованной 56 тысячами мест, специально для игры россиян установили дополнительные трибуны еще на 15 тысяч человек. И, похоже, вечером 16 декабря там будет не протолкнуться: большая часть билетов уже выкуплена.

Сам матч посвятят юбилею заслуженного тренера Анатолия Тарасова , который 10 декабря 2018 года отметил бы сотый день рождения.

В духе Русской классики скоро пройдет и еще одна встреча — армейское дерби 22 декабря 2018 года. Этот матч регулярного чемпионата КХЛ станет третьим в истории лиги, сыгранным на улице. Ранее такие игры ни разу не проводились на территории современной России (в предыдущие разы их принимали Хельсинки и Рига — прим. «Ленты.ру»). Встреча СКА и ЦСКА обещает побить рекорд по посещаемости в КХЛ — на матч куплено уже 40 тысяч билетов, но организаторы рассчитывают на аншлаг и в этой встрече.

Русская классика в наши дни — это просто красивая романтическая традиция: уличный хоккей сегодня совсем не похож на тот, что был в середине прошлого века. Если раньше непогода могла решить исход встречи, то теперь она не имеет никакой власти. Снег, град, порывистый ветер — матчи на «Газпром Арене» состоятся в любом случае. Ведь на стадионе, в отличие от хоккейной коробки, всегда можно закрыть крышу.