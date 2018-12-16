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Сборная России выиграла Кубок Первого канала 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Сборная России выиграла Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге в матче на стадионе «Газпром-Арена», сообщает ТАСС. https://tass.ru/sport/5919591 Игра с командой Финляндии завершилась со счетом 5:0 в пользу сборной России. Шайбы в ворота противника забросили Кирилл Капризов (19-я минута), Василий Токранов (26), Никита Нестеров (30), Владислав Гавриков (31), а также Михаил Григоренко (55). Ранее россияне обыграли шведов (3:2), встреча с чехами закончилась со счетом 7:2.
В итоге второе место заняла команда Финляндии (4 очка), третье — Швеции (4), четвертое — Чехии (2).
На игре был побит рекорд 1957 года по посещаемости хоккейных матчей в стране. Посмотреть матч пришли 71 381 зритель при вместимости стадиона в 64,2 тыс. зрителей. Организаторы увеличили для проведения хоккейного матча вместимость стадиона.
В 1957 году на чемпионате мира в Москве матч сборных СССР и Швеции на Большой спортивной арене в Лужниках собрал 55 тыс. зрителей. Встреча закончилась ничьей со счетом 4:4.
Еврохоккейтур проводится с 1996 года. Его участники — сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии. Каждый из них проводит по одному домашнему этапу, российский с 2006 года носит название «Кубок Первого канала».
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