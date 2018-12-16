Сборная России выиграла Кубок Первого канала

В итоге второе место заняла команда Финляндии (4 очка), третье — Швеции (4), четвертое — Чехии (2).

На игре был побит рекорд 1957 года по посещаемости хоккейных матчей в стране. Посмотреть матч пришли 71 381 зритель при вместимости стадиона в 64,2 тыс. зрителей. Организаторы увеличили для проведения хоккейного матча вместимость стадиона.

В 1957 году на чемпионате мира в Москве матч сборных СССР и Швеции на Большой спортивной арене в Лужниках собрал 55 тыс. зрителей. Встреча закончилась ничьей со счетом 4:4.

Еврохоккейтур проводится с 1996 года. Его участники — сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии. Каждый из них проводит по одному домашнему этапу, российский с 2006 года носит название «Кубок Первого канала».